Susunan Pemain Kolombia vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Lionel Messi Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Kolombia vs Argentina Kualifikasi Piala Dunia 2022, Rabu (9/6/2021) via Live Streaming Mola TV, Lionel Messi main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Kolombia vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Rabu (9/06/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Lionel Messi main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol antara Kolombia vs Argentina via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 06.00 WIB.

Link Live Streaming Kolombia vs Argentina bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Kualifikasi Piala Dunia 2022 di artikel ini, Lionel Messi main.

Duel Kolombia vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: Susunan Pemain Paraguay vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Live Mola TV, Neymar Main

Baca juga: Prediksi & Susunan Pemain Timnas Indonesia vs UEA, Laga Terakhir di Kualifikasi Piala Dunia 2022

Baca juga: Profil Alie Sesay, Bek Jebolan Liga Inggris yang Direkrut Persebaya di Bursa Transfer Liga 1

Baca juga: Respons Shin Tae-yong Saat 6 Pemain Timnas Indonesia Diganjar Kartu Kuning

Bekal Kolombia jelang big match ini adalah kemenangan 0-3 saat melawat ke kandang Peru di laga terbaru.

Sebelumnya Carlos Cuesta dan kolega kehilangan poin dalam 2 laga beruntun saat kalah 6-1 dari Ekuador dan kalah 3-0 dari Chili.

Melihat perkembangan skuad asuhannya, Reinaldo Rueda optimistis bisa membawa Kolombia ke Piala Dunia 2022.

"Kami tahu bahwa kami menghadapi Peru dengan banyak varian, yang telah matang dalam segala hal. Mereka main di Piala Dunia 2018, mereka adalah finalis Copa America terakhir, jadi kami harus memiliki kinerja yang sangat baik, dengan konsentrasi yang sangat tinggi," terang Rueda.

Sementara itu, bagi gelandang Kolombia, Matheus Uribe, kemenangan atas Peru telah meningkatkan moral pemain.

"Kemenangan ini sangat penting bagi kami, itu membantu kami untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri. Kami bangkit dari kekalahan beruntun yang sangat rumit. Ini adalah pertandingan penting untuk kembali ke jalur lolos ke Qatar," terangnya.