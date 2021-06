Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Deontay Wilder vs Tyson Fury Jilid 3, Digelar 24 Juli 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Kelas Berat Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 digelar Sabtu, 24 Juli 2021. Belum tentu siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne.

Tinju Kelas Berat akan menampilkan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Deontay Wilder vs Tyson Fury dalam perebutan gelar juara WBC.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne atau tidak.

Link Live Streaming Deontay Wilder vs Tyson Fury sampai saat ini belum diketahi. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Live Streaming TVRI dan Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Dua petinju kelas berat, Tyson Fury dan Deontay Wilder, akan bertarung untuk ketiga kalinya musim panas ini.

Fury menghasilkan salah satu penampilan terbaik saat menghancurkan Wilder pada Februari 2020.

Fury dijadwalkan melawan Wilder untuk ketiga kalinya pada Sabtu, 24 Juli 2021.

Pertandingan akan berlangsung di T-Mobile Arena di Las Vegas, Amerika Serikat. Penyelenggara belum memutuskan tentang kemungkinan kehadiran penggemar.

Bagi Fury, kemenangan atas Wilder akan menjaga peluangnya untuk menghadapi sesama petinju Inggris, Anthony Joshua dalam perebutan gelar kelas berat yang tak terbantahkan.

Kemenangan juga membuat Fury bisa membungkam Wilder yang berhasil menggagalkan rencana pertarungannya melawan Joshua lewat keputusan pengadilan arbitrase olahraga.