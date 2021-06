Narkoba Kalsel, Petugas Satresnarkoba Polres Tabalong Dapati Paketan Sabu di Depan Pelaku

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Pelaku yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu kembali berhasil diringkus jajaran Satresnarkoba Polres Tabalong.

Kali ini seorang pria, AS (40), warga Anggrek Raya, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong, Kalsel, yang diamankan petugas.

Pelaku diamankan, Selasa (8/6/2021) siang. di sebuah bangunan kosong yang berlokasi di Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong.

Dalam penangkapan ini petugas menyita barang bukti sebanyak 1 bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,13 gram dan 1 buah Hp.

Kapolres Tabalong AKBP M Muchdori, Kasubaghumas Polores Tabalong, Iptu Mujiono, Kamis (10/6/2021) membenarkan keberhasilan petugas Satresnarkoba Polres Tabalong menangkap AS.

AS diamankan karena diduga pelaku tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu.

Penangkapan yang dipimpin Kasatresnarkoba Iptu Sutargo ini bermula dari didapatkannya informasi ada seseorang membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ke Murung Pudak, Tabalong.

Dari hasil penyelidikan, petugas bisa menemukan seseorang yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah di Kelurahan Belimbing Raya.

Kemudian petugas langsung mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut serta mengamankan pelaku.

Saat itu pelaku AS sedang sendirian berada dalam ruangan rumah dan di atas lantai, tepatnya di hadapan AS ditemukan 1 bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu.



“Pengakuan AS bahwa ia membeli sabu-sabu seharga Rp 650 ribu dari seseorang di Kabupaten Hulu Sungai Utara per paketnya. Kini AS beserta barang bukti berada di Polres Tabalong dan menajali proses pemeriksaan petugas,"terang Iptu Mujiono.

(banjarmasinpost.co.id/donyusman)