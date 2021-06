Susunan Pemain Turki vs Italia di Laga Pembuka EURO 2020 Live RCTI, Donnarumma & Calhanoglu Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Turki vs Italia di EURO 2020, Sabtu (12/6/2021) di Live Streaming Mola TV dan Live Streaming RCTI, Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Turki vs Italia di EURO 2020, Sabtu (12/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming RCTI. Punggawa AC Milan, Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma main.

Siaran Langsung laga antara Turki vs Italia via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Turki vs Italia bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di EURO 2020 di artikel ini, Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu main.

Duel Turki vs Italia di laga Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Laga pembuka Piala Eropa kerap berjalan tidak mudah bagi negara yang berstatus sebagai tuan rumah.

Italia tentu harus menghadapi situasi tersebut terlepas dari kenyataan bahwa mereka bukan tuan rumah tunggal di gelaran tahun ini.

Melihat ke-5 edisi Piala Eropa sebelumnya, pertandingan pembuka memang berjalan ketat. Pada 2016 lalu Perancis nyaris gagal menang ketika melawan Rumania.

Beruntung ada aksi dari Dimitri Payet di menit 89 yang memastikan kemenangan perdana bagi tuan rumah.

Empat tahun sebelumnya pun sama saja ketika Polandia dan Ukraina menjadi tuan rumah bersama.

Polandia yang membuka turnamen hanya bisa bermain imbang 1-1 kontra Yunani. Gol Robert Lewandowski di babak pertama dibalas oleh Dimitris Salpingidis di awal paruh kedua.