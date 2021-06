Link Nonton Streaming TV Online RCTI Opening Ceremony Euro 2021 Jam 23.00 WIB Lanjut Turki vs Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming RCTI malam hari ini ada pembukaan (Opening Ceremony) Euro 2020.

Malam hari ini, akan ada satu pertandingan pembuka Euro 2021, yakni Turki vs Italia yang tayang Sabtu (12/6) jam 02.00 WIB.

Laga tersebut jadi pembuka kompetisi Euro 2020.

Sebelumnya, akan digelar Opening ceremony Euro 2020 sendiri dijadwalkan mulai berlangsung jam 01.00 WIB.

Sebagai bagian dari opening ceremony Euro 2021, Live Streaming RCTI sudah mulai menayangkan rangkaian acara terkait mulai Jumat (11/6) pukul 23.00 WIB.

Dikutip dari laman RCTI Plus, RCTI akan menggelar acara khusus menyambut Euro 2020 bertajuk Konser Opening Euro 2020.

Setelah itu, baru opening Ceremony Euro 2020 yang digelar di Stadion Olimpico Roma akan disiarkan.

Dengan penggunaan teknologi mutakhir, pertunjukan virtual EURO 2021 diisi oleh sejumlah artis di antaranya Martin Garrix, Bono, dan The Edge.

Mereka akan menyanyikan lagu We Are The People merupakan lagu resmi Euro 2021, yaitu kolaborasi legenda rock U2 dan salah satu DJ/produser terbesar di dunia.

Kejuaraan Eropa UEFA 2020, biasanya disebut UEFA Euro 2020 atau hanya Euro 2020, adalah edisi ke-16 dari Kejuaraan Eropa UEFA, kejuaraan sepak bola pria empat tahunan Eropa yang diselenggarakan oleh Uni Sepak Bola Eropa.

Setelah rangkaian opening Ceremony selesai, baru pertandingan pembuka Euro 2021 digelar dimana laga Italia vs Turki tersaji dii Stadio Olimpico Roma pada pukul 02.00 WIB.