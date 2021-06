Rencana Bantuan dari BNPB, BPBD Balangan Verifikasi Bagi Rumah Terdampak Banjir

Editor: Edi Nugroho`

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN- Menindaklanjuti adanya bantuan dari BNPB RI perihal bantuan dana untuk rehab rumah terdampak banjir, BPBD Kabupaten Balangan pun terus bergerak.

Sejumlah petugas BPBD Kabupaten Balangan mendatangi rumah-rumah yang dilaporkan terdampak banjir di Balangan, Jumat (11/6/2021). Mereka melakukan pengecekan pada bagian rumah yang dianggap rusak. Pasalnya, dana bantuan tersebut dimanfaatkan untuk rehab rumah.

Beberapa bagian bangunan langsung didokumentasikan oleh petugas BPBD Kabupaten Balangan. Ke depan, hasil dokumentasi berupa foto tersebut akan dijadikan bahan laporan dan bukti hasil verifikasi.

Kepala BPBD Kabupaten Balangan, Alive Yoesfah Love menerangkan, dana bantuan yang diberikan oleh BNPB berkisar Rp 5.170.000.000. Uang tersebut nantinya akan disalurkan secara langsung kepada pemilik rumah yang terdampak banjir.

'Saat ini kami tinggal menunggu persetujuan dari BPNB dan Menteri Keuangan untuk membuka virtual account yang nantinya akan digunakan untuk penyaluran dana," ucap Alive.

Lebih lanjut bebernya, uang yang diberikan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir akan dikirimkan langsung ke nomor rekening warga tersebut tanpa melalui perantara. Tentunya, pemanfaatannya pun hanya diperbolehkan untuk perbaikan bangunan.

Sejauh ini ucap Alive, proses verifikasi tahap satu sudah selesai, berlanjut ke tahap dua untuk memastikan by name by address. Sehingga bantuan dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekim untuk pengecekan atau perhitungan rumah yang mengalami kerusakan. Kemudian akan dikategorikan pada kondisi rusak ringan, sedang dan berat.

Sementara ini, data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Balangan, sedikitnya ada 517 unit rumah yang mendapat bantuan. Adapun lokasinya terbagi pada 43 desa dari tujuh kecamatan.

(banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)