Doyan Touring Naik Maxi Yamaha, Ini Rahasianya Agar Tetap Irit Berkendara

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA- Banyak cara bagi para Bikers Maxi Yamaha dalam menikmati aktivitas berkendara bersama motornya. Salah satunya dengan melakukan touring baik secara sendiri ataupun bersama rekan-rekan komunitas.



Saat melakukan touring, biasanya tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan terutama jika perjalanannya jauh dan memakan waktu berhari-hari. Namun jangan khawatir, pengeluaran biaya tersebut dapat diminimalisir dengan cara berkendara yang irit bahan bakar.

“Bagi para Bikers Maxi Yamaha yang doyan melakukan touring dalam menikmati kenyamanan maksimal motornya, dirasa perlu mengetahui tips terkait tata cara berkendara yang irit bahan bakar karena cukup efektif dalam menghemat pengeluaran biaya saat perjalanan. Terlebih hampir seluruh produk Maxi Yamaha telah dilengkapi teknologi serta fitur pendukung yang membuat konsumsi bahan bakar motor menjadi lebih efisien namun performa mesin tetap bertenaga,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Agar bisa berkendara dengan kondisi irit bahan bakar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengendara baik dari segi kondisi motor, pengoperasian motor, hingga pemanfaatan fitur-fitur yang dimiliki motor-motor Maxi Yamaha. Untuk lebih jelasnya mari simak tips berkendara irit berikut ini.

1. Kondisi Motor Prima

Kondisi motor yang prima menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keiritan berkendara. Sebelum berkendara pastikan motor dalam kondisi baik. Cek tekanan ban dalam kondisi normal. Karena apabila ban kekurangan angin, maka tarikan motor menjadi berat dan ini membuat konsumsi bensin menjadi lebih boros.

All New NMAX 155 Connected (Yamaha Indonesia)

Tidak hanya itu, perawatan berkala seperti penggantian oli dan membersihkan filter udara juga perlu dilakukan untuk menjaga tarikan motor tetap optimal sehingga konsumsi bahan bakar tidak boros.

2. Pengoperasian Motor yang Baik

Selain kondisi motor yang prima, hal lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga ke iritan bensin adalah cara berkendara. Semakin agresif gaya berkendara dengan bukaan gas dan pengoperasian rem yang tidak teratur akan membuat bensin motor mejadi sangat boros.

Oleh karena itu, perlu cara berkendara yang smooth atau halus dalam hal pengoperasian motor. seperti membuka gas perlahan dan menjaga kecepatan konstan. Lalu, tidak melakukan pengereman secara mendadak (terkecuali emergency) sehingga suplai bensin yang dialirkan ke ruang bakar menjadi lebih terukur dan irit.

3. Pemanfaatan Teknologi & Fitur Motor

Produk Maxi Yamaha telah dilengkapi teknologi dan beberapa fitur fungsional terbaik yang mendukung terciptanya efisiensi bahan bakar. Seperti penggunaan mesin Blue Core Yamaha yang irit, fitur Stop & Start System yang mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu saat motor sedang berhenti, hingga adanya Eco Riding indicator pada speedometer atau aplikasi Y-Connect untuk memberitahu bahwa pengendara sedang mengoperasikan motor dalam kondisi irit bahan bakar.

Untuk Eco Riding Indicator pada aplikasi Y-Connect, fitur satu ini dapat ditemukan pada All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected.

4. Membawa Barang Sesuai Kapasitas

Satu hal lain yang perlu diperhatikan untuk menjaga keiritan bensin adalah dengan tidak membawa barang yang melebihi kapasitas (overload) daya angkut motor. Biasanya saat hendak touring, motor kerap dipasangi dengan touring box pada sisi kanan, kiri dan belakang body motor untuk menaruh barang tanpa mengindahkan kemampuan daya angkut motor yang berujung pada kelebih beban.

Karena dengan kondisi overload, selain membuat kinerja mesin menjadi berat yang berimbas pada borosnya bensin, kondisi ini turut pula membahayakan bagi pengendara karena dapat menghilangkan keseimbangan motor terutama saat sedang bermanuver. (aol).