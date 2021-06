H2H & Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Kroasia Euro 2021, Rekor Terbaik Inggris di Piala Eropa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga berat bakal dihadapi Luca Modric cs dalam laga pembuka grup D Euro 2021 antara Inggris vs Kroasia pada Minggu (13/6/2021) mulai pukul 19.00 Wib.

Live Streaming Euro 2021 Inggris vs Kroasia dapat diakses via MolaTV, sedangkan Siaran Langsung Euro 2021 via TV Nasional dapat ditonton di RCTI dan MNCTV.

Inggris memiliki kepercayaan tinggi dalam menghadapi ajang Euro 2021. Pada 1996 lalu, mereka mampu mencapai semifinal saat bermain di kandang sendiri.

Bertanding di stadion Wembley, tim asuhan Gareth Southgate mengaku optimis meraih hasil optimal, tanpa mengesampingkan kekuatan tim Kroasia asuhan Zlatko Dalic.

Inggris tentu berambisi melebihi pencapaian terbaik mereka di Piala Euro yaitu meraih peringkat ketiga pada Euro Cup 1968.

"Kami (Inggris) telah memainkan tiga laga ketat dalam empat tahun terakhir dengan Kroasia, Zlatko Dalic telah melakukan pekerjaan luar biasa hingg sekarang dan kurasa dia adalah personal yang baik," ujar Southgate yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Uefa.com.

Kualitas Inggris paling kentara terlihat di sektor bek sayap kanan, di mana bercokol nama-nama paten seperti Kyle Walker, Kieran Trippier, dan Reece James.

Mereka bertiga sama-sama melalui musim hebat pada 2020-2021. Walker meraih titel Liga Inggris dan Piala Liga Inggris bersama Man City.

Sementara itu, Kieran Trippier juara LaLiga bareng Atletico Madrid dan Reece James berstatus kampiun Liga Champion dengan Chelsea.

Namun Kroasia kerap menjadi mimpi buruk buat Inggris. Fans Inggris tentu belum lupa rasa pahit disingkirkan Kroasia di semifinal Piala Dunia 2018 silam. Kala itu Kroasia menang 2-1 via sumbangan gol Ivan Perisic dan Mario Mandzukic.