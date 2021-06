Kondisi Harry Maguire Jelang Inggris vs Kroasia di Euro 2021 di Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga sengit antara Inggris vs Kroasia di ajang Euro 2021 bakal tersaji pada Minggu (13/6/2021).

Live Streaming Inggris vs Kroasia dapat diakses via MolaTV, sedangkan Siaran Langsung Euro 2021 bisa disaksikan via TV Nasional RCTI dan MNCTV mulai pukul 19.00 Wib.

Misi berat bakal dihadapi Kroasia di partai pembuka grup D Euro 2020 di Stadion Wembley.

Tim asuhan Zlatko Dalic tentu tidak ingin berkaca dengan catatan pertemuan kedua tim. Kroasia hanya mampu meraih 4 kali menang, 1 seri dan menderita 7 kekalahan saat menghadapi tim berjuluk Three Lions tersebut.

Jalannya pertandingan diprediksi akan berlangsung panas. Terlebih lagi aroma balas dendam tercium dari tim Inggris.

Timnas Inggris pernah dibikin malu oleh Kroasia pada babak semifinal Piala Dunia 2018. Saat itu Luka Modric dkk mampu menghajar Harry Kane cs lewat skor 1-2.

Dilansir dari ITV, pemain bertahan Manchester United Harry Maguire pun telah berlatih dalam sesi latihan jelang menghadapi Kroasia.

"Dia (Harry) dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan yang kami kira, dia merupakan sosok yang tidak bisa dikesampingan di tim," ujar Southgate yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Uefa.com.

Pemain 28 tahun itu tidak bermain sejak 9 Mei karena cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat timnya meraih kemenangan di Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris.

Dia tiba di kamp Inggris pada Kamis lalu bersama rekan satu timnya di United setelah mendapat libur seminggu setelah final Liga Europa.