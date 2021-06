Preview & Link Live Streaming Belgia vs Rusia Siaran Langsung RCTI, Tekanan Bagi Tim Terbaik Dunia

Romelu Lukaku merayakan golnya bersama Youri Tielemans dan Eden Hazard pada pertandingan Belgia vs Skotlandia dalam lanjutan kualifikasi Euro 2020 di Stadion King Baudouin, 11 Juni 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagai Tim terbaik dunia, Belgia akan menjalani laga perdana grup B Euro 2020 melawan Rusia, Minggu, (13/6/2021) dini hari nanti.

Duel Belgia vs Rusia di Grup B Euro 2020 akan berlangsung di Stadion Krestovsy pukul 02.00 WIB yang tayang lewat siaran langsung di RCTI.

Live Streaming Belgia vs Rusia hanya bisa ditonton lewat TV Online Mola TV, bukan lewat Live Streaming RCTI.

RCTI hanya menyiarkan laga Belgia vs Rusia lewat saluran TV (free to air), tidak melalui Live Streaming RCTI Plus.

Belgia finis ketiga di Piala Dunia di Rusia pada 2018 dan akan kembali menghadapi tuan rumah di St Petersburg malam ini.

Pelatih Belgia, Roberto Martinez telah mendukung Belgia untuk menghadapi ekspektasi yang meningkat saat mereka menuju keputaran final Euro 2020 dengan peringkat sebagai tim terbaik di dunia.

Beban berat akan dipikul oleh tim Belgia sebagai tim predikat nomor 1 FIFA saat laga perdana di Euro 2020.

Mampukah para pemain Belgia dengan tekanan sebagai tim terbaik dunia saat duel di Euro 2020.

"Ini bukan hanya turnamen terakhir, tiga tahun terakhir ketika tim mencapai tingkat kontinuitas dan konsistensi yang ditunjukkan dalam peringkat dunia, saya yakin ada lebih banyak harapan dan ada lebih banyak penggemar netral yang mengikuti kami," katanya saat konferensi pers dikutip dari Sport Mole, Sabtu, (12/6/2021).

Ekspektasi tinggi tentu diharapkan untuk tim terbaik dunia dalam penampilan perdana mereka di Euro 2020.