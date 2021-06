Tanpa Stefan William, Kondisi Celine Evangelista Disorot Saat Tatap Jemima yang Terduduk Lemah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jemima Guri Clementine Sompie, anak sulung Celine Evangelista masih menjalani perawatan medis di rumah sakit gegara alami patah tulang di salah satu lengan tangannya. Kemana Stefan William?

Kondisi terkini setelah Jemima dioperasi diungkap oleh Celine Evangelista seperti yang ada dalam beberapa story instagram pribadi istri Stefan William itu.

Hingga sekarang, anak angkat Celine Evangelista itu masih terbaring lemah di ruang bangsal rumah sakit.

Terbaru, Jemima tepergok naik kursi roda karena sulit berjalan normal.

Sebagai ibu, tentu Celine panik, cemas dan sedih sampai-sampai terus-menerus menangis seperti yang dikisahkan oleh kerabat dia.

Istri Stefan William mencoba menenangkan Jemima yang terduduk lesu di atas kursi roda.

Wanita berdarah Italia itu tertunduk di depan sang putri.

"Get well soon kakak mima syg. Tetep semangat & kuat ya bebb @celine_evangelista jgn cedih2, " kata @viaocpritaviaa seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id berdasarkan story yang diunggah ulang oleh Celine Evangelista, Sabtu (12/6/2021).

Kondisi kesehatan Jemima terpantau semakin membaik setelah mendapatkan pertolongan medis dari rumah sakit Brawijaya.

“Get well really soon sayang, kaka strong, “ kata Celine Evangelista, Jumat (11/6/2021).

