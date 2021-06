Wisata Baru Outbond, Taman Baruh Bunga Kabupaten HST Layani Makan Beralas Daun

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Taman Baruh Bunga di Desa Haliau, Kecamatan Batubenawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan, kembali membuka pelayanan outbond.

Setelah melakukan pembenahan pasca diterjang banjir bandang, pihak pengelola menawarkan paket wisata baru, yaitu Fun Outbond 3 in 1.

Humas WIsata Taman Baruh Bunga, Hasbi, kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (12/6/2021), mengatakan, paket 3 ini 1 terdiri fun game, makan beralas daun pisang serta bermain air di water park.

“Paket tersebut sudah masuk lapangan, gazebo, soud system dan coffe break,” kata Hasbi.

Adapun tarif per orang untuk paket tersebut Rp 100 ribu, dan minimal 30 orang. Kegiatan wisata Outbond Baruh Bunga diawali games dengan instruktur Hasbi.

Ddilanjutkan makan siang di daun pisang dengan menu terdiri ayam goreng, nila goreng, nasi putih, tahu dan tempe, lalapan, sambal baruh bunga, teh hangat, teh es, serta sirup dan buah.

DIjelaskan untuk makan dengan alas daun, sudah ada sejak Ramadhan lalu. Sedangkan untuk outbond, baru dibuka kembali setelah dilakukan pembenahan fasilitas.

“Jika ada yang minat, kami pihak pengelola siap mematuhi protokol kesehatan. Demikian pula pengujung, wajib mematuhi prokes, karena semua fasilitas prokes sudah disediakan,” kata Hasbi.

Selain paket 3 in 1, wisata baruh bunga juga menyiapkan paket menginap tiga hari tiga malam, melalui peket aster. Tarifnya, Rp 460 ribu per orang, per paket dengan minimal 30 orang.

Fasilitasnya, anjungan/base camp bambu, balai serbaguna, fasiltas MCK, bantal tidur, id card, coffe break, 5 kali makan prasmanan, api unggun, team building dan fun games, water park, instruktu, fasilitator da tim medis, sound system, game equipment, spanduk kegiatan dan asuransi.

Bisa pula memilih paket menginap lainnya, menginap semalam dengan tariff Rp 425.000 per orang, minimal 30 orang dengan fasilitas menginap di hotel atau penginapan serta fasilitas lainya seperti di Paket Aster.

“Untuk menginap di vila rumah Banjar di sekitar lokasi outbond, belum bisa digunakan, karena belum dibenahi pasca banjir kemarin,” kata Hasbi.

Diapun berharap, sektor pariwisata di Kabupaten HST kembali bangkit, dengan berbagai inovasi yang dilakukan para pengelola wisata. Meski demikian, tetap mengedepankan prokes.

