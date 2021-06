Jadwal Siaran TV Euro 2021 Hari Ini Live RCTI, MNC & Mola, Inggris vs Kroasia & Belanda vs Ukraina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung Euro 2020 (Euro 2021) di TV hari ini Minggu (13/6) malam dan Senin (14/6) dini hari WIB.

Tiga pertandingan Euro 2020 akan digelar hari ini dan akan disiarkan langsung RCTI serta Live Streaming di TV Online Mola TV. Sementara MNC TV tak menggelar siaran langsung Euro hari ini.

Jadwal Euro 2020 hari ini diisi tiga pertandingan, yakni Inggris vs Kroasia di Grup D, kemudian Austria vs Makedonia Utara dan Belanda vs Ukraina di Grup C.

Pertandingan Euro 2021 hari ini Minggu x(13/6) dibuka pertama Inggris vs Kroasia jam 20.00 WIB yang hanya tayang lewat Live Streaming TV Online Mola.

Dikonfirmasi dari laman Instagram resminya, MNC TV dan RCTI tak menyiarkan pertandingan Euro 2020 antara Inggris vs Kroasia ini.

Berlangsung di Stadion Wembley, Inggris jelas tak boleh lengah. Kroasia adalah runner-up Piala Dunia 2018 lalu.

Apalagi secara tradisi, Tim Tiga Singa, julukan Inggris, kerap kesulitan kala meladeni tantangan Kroasia.

Pada Piala Dunia 2018 silam misalnya, asa Inggris melaju ke partai puncak pupus usai dikandaskan Kroasia di fase semifinal dengan skor 2-1.

Kroasia pula yang bertanggung jawab terhadap kegagalan Inggris menembus Euro 2008.

Kala itu Inggris yang butuh kemenangan untuk lolos ke Euro 2008 pada laga pamungkas kualifikasi, malah takluk 2-3 dari Kroasia di Wembley.