Posisi Ria Ricis Masih di Bawah Raffi Ahmad-Nagita, Ini Daftar Youtuber Terkaya Indonesia Juni 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih memuncaki posisi di Daftar Youtuber Terkaya Indonesia 2021.

Mereka mengalahkan Deddy Corbuzier, Ria Ricis, Baim Wong dan Paula Verhevoen, serta Atta Halilintar.

Memang, Daftar youtuber Indonesia paling tajir masih didominasi oleh para artis dan pembawa acara.

Memasuki pekan ketiga Juni 2021, Raffi Ahmad masih tercatat sebagai youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Baca juga: Adik Arya Saloka Blak-blakan Soal Amanda Manopo, Donny Sentil Wajah si Pemeran Andin di Ikatan Cinta

Baca juga: Anak Kedua Baim Wong Diberi Nama Dragon Wong, Celetukan Ayah Kiano Itu Jadi Viral

Mengacu data Social Blade, Minggu (13/6/2021), Raffi Ahmad lewat akun Rans Entertainment menjadi youtuber Indonesia dengan estimasi penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 30.000 - US$ 479.200 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 429 juta - Rp 6,85 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Raffi Ahmad menggeser dominasi youtuber Deddy Corbuzier dan Baim Wong. Pada tahun 2020, Deddy Corbuzier sempat menduduki posisi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan US$ 29.100 hingga US$ 465.900.

Tahun ini, posisi Deddy Corbuzier melorot ke urutan kedua youtuber paling kaya di Indonesia, dengan estimasi penghasilan US$ 22.900 - US$ 366.100 setara Rp 327,47 juta - Rp 5,24 miliar.

Baca juga: Cuitan Lawas Anji Manji Viral, Efek Mantan Vokalis Drive Itu Masuk Daftar Artis Terjerat Narkoba

Adapun Baim Wong lewat akun Baim Paula terpental ke posisi keempat youtuber Indonesia paling tajir.

Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang US$ 18.900 - US$ 302.600 setara Rp 270,27 juta - Rp 4,33 miliar.