Prediksi & Susunan Pemain Inggris vs Kroasia EURO 2021 Live RCTI Malam Ini, TV Online MNC & Mola TV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inggris vs Kroasia di EURO 2020, Minggu (13/6/2021) di Live Streaming Mola TV dan Live Streaming RCTI, Mason Mount dan Marcus Rashford main

Laga berat bakal dihadapi Luca Modric cs dalam laga pembuka grup D Euro 2021 antara Inggris vs Kroasia pada Minggu (13/6/2021) mulai pukul 19.00 Wib.

Live Streaming Euro 2021 Inggris vs Kroasia dapat diakses via MolaTV, sedangkan Siaran Langsung Euro 2021 via TV Nasional dapat ditonton di RCTI dan MNCTV.

Inggris memiliki kepercayaan tinggi dalam menghadapi ajang Euro 2021. Pada 1996 lalu, mereka mampu mencapai semifinal saat bermain di kandang sendiri.

Bertanding di stadion Wembley, tim asuhan Gareth Southgate mengaku optimis meraih hasil optimal, tanpa mengesampingkan kekuatan tim Kroasia asuhan Zlatko Dalic.

Inggris tentu berambisi melebihi pencapaian terbaik mereka di Piala Euro yaitu meraih peringkat ketiga pada Euro Cup 1968.

"Kami (Inggris) telah memainkan tiga laga ketat dalam empat tahun terakhir dengan Kroasia, Zlatko Dalic telah melakukan pekerjaan luar biasa hingg sekarang dan kurasa dia adalah personal yang baik," ujar Southgate yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Uefa.com.