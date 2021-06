Fitur Suggest Fewer Memories Like This di iOS 15. Bisa Blokir Mantan Pacar Pakai Fitur Baru iOS 15, Begini Caranya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kian canggih saja fitur yang disematkan dalam smartphone besutan Apple. Tak hanya memudahkan urusan berkomunikasi, selfie atau untuk berselancar ke dunia maya, tapi urusan ‘mantan’ pun bisa diselesaikan.

Seperti pekan lalu, Apple resmi memperkenalkan sistem operasi mobile terbarunya, iOS 15 dalam gelaran Worldwide Developer Conference (WWDC) 2021.

Nah, salah satu fitur baru yang dibawa oleh OS anyar Apple ini adalah kemampuan untuk memblokir dan membatasi foto apa saja yang akan muncul di aplikasi Photos.

Fitur baru bernama "Suggest Fewer Memories Like This" itu memungkinkan pengguna memblokir atau menyembunyikan sejumlah foto tertentu di section "For You".

Dalam section "For You", pengguna bisa memilih salah satu foto lalu mengklik opsi "Feature This Person Less" untuk mencegah foto orang tersebut muncul terlalu sering.

Dengan hadirnya fitur ini, pengguna seolah diberi "kebebasan" untuk mengatur foto apa saja yang tidak ingin mereka lihat secara terus-menerus.

Misalnya foto yang berbau hal-hal pribadi pengguna seperti foto dirinya dengan mantan pacar atau kenangan lainnya di masa lalu.

Fitur ini bisa dibilang lumayan bermanfaat, khususnya bagi pengguna yang berniat untuk membatasi foto-foto masa lalu agar tidak terus dimunculkan.

Fitur Suggest Fewer Memories Like This di iOS 15 ((macrumors))

Selain hadirnya fitur ini, Apple juga melakukan pembaruan dalam section "Memory". Dalam tayangan slide "Memory", kini pengguna dapat mengetuk tombol kisi pada toolbar yang tersedia untuk menampilkan seluruh foto sekaligus.

Jika ingin menghilangkan foto tertentu, pengguna cukup menekan salah satu foto, kemudian pilih opsi "Hide From Memory".

Sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Mac Rumors, Senin (14/6/2021), fitur-fitur baru ini sementara baru tersedia untuk pengguna iOS 15 versi beta. Belum diketahui secara pasti, kapan iOS 15 versi stable akan digelontorkan ke seluruh pengguna.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fitur Baru di iOS 15 Bisa Blokir Foto Mantan Pacar"