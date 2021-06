Cara Nonton Live Streaming Euro 2021 yang Disiarkan di TV RCTI, MNC & Mola TV, Mudah & Bisa Lewat HP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah cara menonton Live Streaming Euro 2021 yang tayang lewat siaran langsung di RCTI, MNC TV, Inews dan TV Online Mola TV.

Cara menonton Euro 2021 bisa diakses secara gratis melalui stasiun televisi (free to air) dan lewat Live Streaming di TV Online Mola TV.

Live Streaming Euro 2021 tidak bisa ditonton secara gratis, namun harus dilakukan dengan cara berlangganan atau berbayar.

Sebagai informasi, Live Streaming RCTI, Live Streaming MNC TV dan Live Streaming Inews tak menayangkan Euro 2021.

Live Streaming Euro 2021 ekslusif diselenggarakan oleh TV Online Mola TV.

Pada hari ini, Senin (14/6) ada dua pertandingan Euro 2021 disiarkan langsung, yakni Skotlandia vs Ceko (Mola TV) dan Polandia vs Slovakia (RCTI, Mola TV). Serta satu pertandingan pada Selasa (15/6) dini hari yakni Spanyol vs Swedia (RCTI, Mola TV).

Secara total, ada 51 pertandingan Euro 2021 yang akan tayang mulai dari babak penyisihan hingga babak final 12 Juli 2021 mendatang.

Di Indonesia, tayangan Euro 2021 bisa ditonton melalui MNC Grup (RCTI, MNC TV, Inews, K-Vision dll) dan TV Online Mola TV.

Berikut bagaimana cara menonton Euro 2021 baik lewat siaran langsung TV maupun Live Streaming :

* MNC Grup