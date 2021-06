Daftar Youtuber Terkaya Indonesia 2021, Uang Baim Wong Dari YouTube Dikalahkan Raffi Ahmad

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memasuki pekan ketiga Juni 2021, tak lagi dominasi Baim Wong dan Paula Verhoeven, tapu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih tercatat sebagai youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Di Daftar Youtuber Indonesia 2021 , Deddy Corbuzier, Ria Ricis, Baim Wong dan Paula Verhevoen, serta Atta Halilintar diigeser Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Keduanya memuncaki posisi di Daftar Youtuber Terkaya Indonesia 2021.

Nah, mengacu data Social Blade, Minggu (13/6/2021), Raffi Ahmad lewat akun Rans Entertainment menjadi youtuber Indonesia dengan estimasi penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 30.000 - US$ 479.200 per bulan.

Baca juga: Dede Sunandar Diminta Tinggalkan Rumahnya Kini, Sule & Raffi Ahmad Bereaksi Dengar Ramalan Mbak You

Baca juga: Sosok yang Tanggung Biaya Lamaran Rizky Billar dan Lesti Kejora Dikulik, Irfan Hakim Syok Fakta Ini

Jumlah itu setara Rp 429 juta - Rp 6,85 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Raffi Ahmad menggeser dominasi youtuber Deddy Corbuzier dan Baim Wong. Pada tahun 2020, Deddy Corbuzier sempat menduduki posisi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan US$ 29.100 hingga US$ 465.900.

Tahun ini, posisi Deddy Corbuzier melorot ke urutan kedua youtuber paling kaya di Indonesia, dengan estimasi penghasilan US$ 22.900 - US$ 366.100 setara Rp 327,47 juta - Rp 5,24 miliar.

Adapun Baim Wong lewat akun Baim Paula terpental ke posisi keempat youtuber Indonesia paling tajir.

Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang US$ 18.900 - US$ 302.600 setara Rp 270,27 juta - Rp 4,33 miliar.

Baca juga: Seusai Bongkar Kondisi Rumah Tangga dengan Aurel, Atta Halilintar Mendadak Bahas Soal Kematian

Baca juga: Satu Kesalahan yang Bikin El Rumi Bersimpuh di Kaki Maia Estianty, Efek Putra Ahmad Dhani Ucap Ini

Secara umum, pamor dan penghasilan bulanan Raffi Ahmad juga melejit mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya.