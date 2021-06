Doa Anjasmara Demi Kesembuhan Bunga Zainal, Foto Unggahan Sukdev Singh Curi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anjasmara, Lucky Perdana, Marsha Timothy, Dimas Anggara hingga Deva Mahendra memberikan doa untuk kesembuhan Bunga Zainal.

Ya, Sukdev Singh, produser kenamaan sekaligus suami dari aktris Bunga Zainal membagikan foto sang istri sedang berada di suatu ruangan di Rumah Sakit.

Nah, Sukdev Singh hanya menuliskan caption semoga lekas sembuh dalam bahasa Inggris.

Postingan pria berusia 51 tahun itu langsung mendapat banyak komentar dan doa dari para rekan artis.

Baca juga: Perilaku Kakak Arya Saloka Kala Ikatan Cinta Tenar Diungkap Fan Amanda Manopo Cs, Ini Sosok Pramesti

Baca juga: Dede Sunandar Diminta Tinggalkan Rumahnya Kini, Sule & Raffi Ahmad Bereaksi Dengar Ramalan Mbak You

"get well fast soon ibu,"

"Cepat sehat Nge Semangat semangat"

"Lekas pulih"

"Speedy recovery"

Begitulah sejumlah komentar di postingan Sukdev Singh.

Lantas apa yang terjadi dengan Ibu dua anak tersebut?

Baca juga: Wasiat Ruben Onsu untuk Sarwendah Diungkap pada Gilang, Ayah Betrand Peto Sentil Soal Kuburan

Baca juga: Satu Kesalahan yang Bikin El Rumi Bersimpuh di Kaki Maia Estianty, Efek Putra Ahmad Dhani Ucap Ini