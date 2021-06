Jadwal Siaran Langsung Euro 2020 Polandia Vs Spanyol di Mola TV, Menanti Aksi Robert Lewandowski

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi pemain sepakbola negara eropa bakal tambah semarak di Euro 2020.

Semakin hari, aksi pemain level dunia makin memanjakan para penggila bola. Timnas bertabur bintang setiap harinya memperlihatkan aksi menarik dengan kualitas terbaik.

Berikut jadwal siang langsung laga EURO 2020 hari ini, Senin (14/6/2021) akan menampilkan aksi Robert Lewandowski bersama timnas Polandia dan timnas Spanyol yang akan berjuang tanpa pemain Real Madrid.

Jadwal siaran langsung EURO 2020 hari ini, Senin (14/6/2021).

Ada timnas Skotlandia vs timnas Republik Ceko, timnas Polandia vs timnas Slovakia, dan timnas Spanyol vs timnas Swedia.

Pemain depan Bayern Munich Robert Lewandowski merayakan gol keduanya selama pertandingan sepak bola semifinal Piala Dunia Klub FIFA antara Al-Ahly dari Mesir dan Bayern Munich dari Jerman di Stadion Ahmed bin Ali di kota Ar-Rayyan di Qatar pada 8 Februari 2021. (Karim JAAFAR / AFP)

Dilansir bolasport.com dengan judul jadwal-siaran-langsung-euro-2020-live-mola-tv-spanyol-vs-swedia-polandia-andalkan-tuah-lewandowski, Skotlandia akan melawan Republik Ceko pada matchday pertama Grup D di Hampde Park, Glasglow, Senin (14/6/2021) pukul 20.00 WIB.

Setelah itu, Polandia akan meladeni Slovakia dalam laga pembuka Grup E.

Duel itu rencananya akan digelar di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg, Senin (14/6/2020) pukul 23.00 WIB.

Polandia datang ke Piala Eropa 2020 kali ini dengan modal bagus.

Mereka berstatus sebagai jawara Grup G di babak kualifikasi dengan hanya mengalami satu kekalahan.

