Laga EURO 2021 Prancis vs Jerman Live Mola TV, Bek Jerman Isyaratkan Bakal Bermain Sedikit Kotor

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bek Jerman, Antonio Rudiger meminta rekan-rekannya untuk bermain sedikit kotor melawan striker Prancis saat kedua negara bertemu di Grup F Euro 2021 pada Rabu (16/6/2021) pukul 01.00 Wib.

Live Streaming Prancis vs Jerman dapat diakses via MolaTV, namun Siaran Langsung Euro 2021 Jerman vs Prancis tidak bisa disaksikan via TV Nasional RCTI dan MNCTV.

Lini depan Prancis yang dihuni penyerang-penyerang ganas yaitu Kylian Mbappe, Karim Benzema, Antoine Greizmann dan Olivier Giroud patut diwaspadai tim Jerman.

Bahkan Bek Jerman, Antonio Rudiger meminta rekan timnya untuk bermain sedikit 'kotor'.

“Tentu saja, mereka [Prancis] memiliki penyerang yang bagus [Mbappe, Benzema, Griezmann dan Giroud], kami harus siap untuk memenangkan tantangan satu lawan satu,” kata Rudiger pada konferensi pers pra-pertandingan jelang pertandingan yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari website dailypost.ng.

Timnas Perancis merayakan gol kedua yang dicetak Dimitri Payet. Les Blues menang 2-0 atas Albania. (Squawka)

“Kami harus sedikit 'kotor', tidak selalu bersikap baik atau mencoba memainkan sepakbola yang indah," tambahnya.

“Melawan pemain seperti mereka, Anda harus membuang sebuah penanda.”

Pasukan Didier Deschamps berada di grup yang sulit yaitu tergabung dengan Jerman, Portugal dan Hungaria.

Namun Prancis memiliki catatan apik, yaitu tak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir dengan Jerman.

