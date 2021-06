Rekor Buruk Polandia Menghadapi Slovekia, Ini Link Streaming Euro 2021 Live TV Online Mola

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Euro 2021 laga Polandia vs Slovekia via Live Streaming TV Online www.mola.tv tersaji pada Senin (14/6/2021) pukul 23.00 WIB.

Link Live Streaming Polandia vs Slovekia jelang Spanyol vs Swedia bisa diakses via Live Streaming Mola TV, laga ini tidak disiarkan langsung RCTI, inewsTV dan MNCTV.

Striker Bayern Munchen, Robert Lewandowski bakal menjadi tumpuan Polandia untuk menghadapi Slovekia di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg.

Dengan kehadiran Lewandowski yang mampu memompa semangat timnya, Polandia diprediksi bakal mampu mengatasi Slovekia.

Namun Polandia patut waspada apabila melihat dari catatan pertemuan kedua tim.

Slovakia unggul dengan meraih 4 kali kemenangan, sedangkan Polandia hanya mampu meraih 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir imbang.

Terlebih lagi, Marek Hamsik yang sempat cedera paha kini sudah sembuh dan siap untuk diturunkan dalam laga Polandia vs Slovekia.

Dua pemain timnas Italia, Niccolo Barella (kiri) dan Cristiano Biraghi, mengepung striker Polandia, Arkadiusz Milik, dalam laga UEFA Nations League di Stadion Silesian, Chorzow, pada Senin (15/10/2018) dini hari WIB. (JANEK SKARZYNSKI/AFP)

* LIVE STREAMING EURO 2020

Link Live Streaming Polandia vs Slovekia di Euro 2020 MolaTV dapat diakses di tautan berikut :

