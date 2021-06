VIDEO Wisata Kalsel Air Terjun Andikian di Pegunungan Meratus Batangalai Timur HST

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Wisata alam ini terbilang baru di Kabupaten Hulu SUngaiTengah. Namanya, air terjun Andikian. Letaknya di Desa Tandilang, Kecamatan Batangalai Timur, sekitar 31,8 kilometer dari kota Barabai, ibukota HST, Kalimantan Selatan. Menuju lokasi, bisa menggunakan kendaraan roda dua, maupun mobil.

Namun jangan gunakan mobil jenis city car, karena melintasi sepanjang jalan utama di Kecamatan tersebut penuh lubang-lubang. Apalagi, sehabis hujan ada jalan berlubang tertutup air sehingga sulit dikenali. Meski demikian, bagi yang suka berwisata alam dan suka tantangan, kondisi jalan tidaklah menjadi masalah.

Berangkat dari Barabai, HST Minggu (13/6/2021) menggunakan sepeda motor, reporter banjarmasinpost.co.id mencoba mengunjungi air terjun yang masih terpendam di hutan pegunungan meratus tersebut. Berjalan kaki sekitar satu jam menerabas hutan, baru sampai di lokasi. Udara sejuk khas pegunungan menyambut begitu tiba di air terjun. Menghapus keringat bercucuran selelah berjalan kaki menerabas hutan.

Dari sekian banyak air terjun di HST, Andakian adalah air terjun tertinggi, yaitu sekitar 20 meter dari sumbernya.Meski turunnya air tak begitu deras, karena diduga sumber air diatasnya msih surut, objek wisata alam yang terpendam di tengah hutan pegunungan Meratus di Desa Tandilang Kecamatan Batangalai Timur ini tetap menarik dikunjungi.

Bagian bawah tempat jatuhnya air berupakan batu bertingkat-tingkat berwarna colekat kehitaman, cukup mudah dipanjat untuk berfoto. Banyak pengujung bisa mengambil spot foto di atas batu tersebut yang merupakan spot terbaik. Meski tingkatan batunya memudahkan pengujung naik, tetap harus berhati-hati. Sebab, batu yang setiap saat dijatuhi air itu licin sehingga mudah tergelincir.

Sedangkan di bagian sumur di bawah batu yang mengalirkan air ke anak sungai, sangatlah dangkal. Mungkin karena saat saya berkunjung, hujan tidak begitu intens. Karena di kolam sekitar air terjun dangkal, pengujung dengan mudah mengakses bagian tegah kolam untuk berfoto. Dampaknya, kondisi air yang dibawahnya tanah tersebut menjadi keruh, sehingga kontras dengan air jatuh yang warnanya jernih.

Meski harus menerabas hutan belantara dengan berjalan kaki sekitar 30 menit sampai satu jam (tergantung kekuatan fisik pengujung), aksesnya relatif cukup mudah. Masyarakat setempat yang mengelola objek wisata tersebut berupaya memberi akses jalan yang memudahkan pengunjung menembus lokasi.

Berjalan kaki dari titik lokasi parkir, pengunjung melewati jalan setapak. Meski disebutkan jaraknya hanya sekitar 500 meter dari parkiran, berkunjung sehabis jalannya diguyur hujan, cukup merepotkan. Banyak titik jalan yang becek dan licin sehingga berpotensi memudahkan tergelincir saat berjalan. Namun, bagi kalian yang suka wisata alam justru ini menambah seru perjalanan.

Pakaian kotor akibat tergelincirpun tak masalah. Kondisi jalan becek pula yang membuat waktu tempuh bisa lebih lama dari estimasi 30 menit. Sebenarnya, masyarakat setempat juga menyediakan jasa ojek, dengan tarif pulang pergi Rp 50 ribu. Namun, kebanyakan pengunjung memilih berjalan kaki, karena merasa naik sepeda motorpun rawan jatuh. Selain itu, dengan berjalan kaki, bisa menikmati perjalanan dengan pemandangan alam yang masih natural dengan sungai yang masih jernih.

Berkunjung ke air terjun ini tak butuh biaya besar, alias murah meriah. Selain membayar jasa parkir Rp 5.000 untuk per sepeda motor dan Rp 10.000 per mobil, tariff masuk area air terjun Cuma Rp 2.500 per orang. Mendekati lokasi air terjun, kita akan ketemu pohon langka. Namanya pohon limpasu. Pohon ini sedang berbuah sangat lebat.

Dari bagian bawah batang hingga puncak batang, dipenuhi buah yang oleh masyarakat setempat disebut buah limpasu. Pohon dengan buah berwarna hijau untuk buah muda dan kekuningan untuk buah yang sudah matang tersebut menjadi spot foto favorit pengujung. Spot menarik lainnya adalah, pohon-pohon besar yang banyak dijulai di perjalanan.

Juga jembatan bambu, yang kebetulan saat saya berkunjung warnanya masih hijau karena baru dibangun. Tercatat, ada enam jembatan bambu sepanjang rute perjalanan menuju Andakian.

Selebihnya adalah jembatan dari kayu. Jembatan tersebut dibangun di atas anak-anak sungai yang mengalir jernih. Sebelum dibuka sebagai objek wisata, fasilitas penyeberangi sungai tersebut hanya berupa titian sebatang pohon yang diberi tempat pegangan juga dari kayu hutan sekitar. (banjarmasinpost.co.id/hanani)