Wisata Kalsel : Masuk ke Lokasi Air Terjun Andikian Murah Meriah, Cuma Rp 2.500 Per Orang

BANJARMASINPOST.O.ID, BARABAI - Berkunjung ke Wisata Kalsel air terjun Andikian, di Desa Tandilang, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tak memerlukan biaya besar. Bahkan sangat hemat, atau murah meriah.

Selain membayar jasa parkir Rp 5.000 untuk per sepeda motor dan Rp 10.000 per mobil, tarif masuk area air terjun Cuma Rp 2.500 per orang.

Menurut pegelola wisata Andikian, Saprudin, pungutan tersebut untuk membangun berbagai fasilitas kemudahan pengujung mengakses jalan menuju lokasi.

ANtara lain membuat jembatan bambu, serta sejumlah bangku dari bambu, sebagai tempat istirahat pengujung.

Baca juga: Wisata Kalsel : Rute ke Air Terjun Andikian di HST Cukup Menantang, Tapi Seru Lho

Baca juga: Berwisata Air Terjun Buntar, Bhabinkamtibmas Polsek Halong Sarankan Persiapan Kendaraan dan Tenaga

Baca juga: Wisata Kalsel : Andikian, Air Terjun Terpendam di Tengah Hutan Pegunungan Meratus HST

Saat diperjalanan memang tersedia bangku dari bambu, di sejumlah titik yang dibuat dipinggir sungai.

Perjalanan ke air terjun diawali dengan pemandangan kebun karet warga. Kemuadian, di tengah perjalalan pemandangan didominasi rimbunya pohon bambu yang nenambah sejuk udara di sekitar.

Nah, untuk trip selanjutnya menjelang sampai ke lokasi, kita menembus hutan degan berbagai pepohonan khas pegunungan Meratus yang beragam. (banjarmasinpost.co.id/hanani)