Bank Kalsel Raih Penghargaan di Ajang ICCA 2021

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Baru saja menerima 4 penghargaan dalam ajang 10th Infobank Digital Brand Awards 2021 beberapa saat yang lalu, Bank Kalsel kembali mendapat apresiasi mengesankan.

Bank asli milik daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini diberikan penghargaan pada gelaran ”Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award – VI – 2021

(ICCA-VI-2021)”.

Ajang tersebut diselenggarakan oleh Majalah Economic Review bekerjasama dengan Ideku Group, Indonesia - Asia Institute secara daring (11/6).

Ajang yang bertemakan “Digital Literacy” Winning New Competition Era tersebut

menganugerahkan kepada Bank Kalsel yaitu “2nd The Best Informative Website” dalam kategori BPD – BUKU – II – Asset < Rp 25 T. Ajang tersebut juga diikuti oleh berbagai institusi keuangan terkemuka di Indonesia mulai dari BUMN, BPD, Bank Syariah, Multifinance, Asuransi, BPR dan lainnya.

Baca juga: Bike To Work, Kiat Bank Kalsel Budayakan Gemar Berolahraga untuk Pacu Kinerja

Baca juga: Gandeng Bank Kalsel, Pemkab Banjar Lanjutkan Program Rehabilitasi Rutilahu

Baca juga: Bank Kalsel Luncurkan Program Kampanye Ramah Lingkungan Menuju Banua Lestari

Baca juga: Bank Kalsel Raih 4 Penghargaan di Ajang 10th Infobank Digital Brand Awards 2021

Founder Majalah Economic Review sekaligus Ketua Dewan Juri dalam ajang tersebut, Hj Irlisa Rachmadiana,S.Sn,MM

dalam sambutan menyampaikan bahwa penghargaan ini dilatarbelakangi betapa pentingnya peran corporate secretary dan corporate communication dalam membangun reputasi perusahaan.

Bank Kalsel mendapatkan penghargaan dari 10th Infobank Digital Brand Awards 2021. (DOKUMEN BANK KALSEL)

“Kami memberikan apresiasi tertinggi kepada perusahaan-perusahaan yang mampu

merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi strategi dan program Corsec- Corcomm- PR serta mampu membuktikan efektifitasnya dalam pembangunan reputasi perusahaan.

Keteladanan perusahaan-perusahaan tersebut yang terbukti mampu membangun

strategi komunikasi korporat hingga menciptakan daya saing dan berdaya tahan tinggi dalam pembangunan dunia korporasi dan perekonomian Indonesia, dapat menjadi role model bagi perusahaan lainnya yang ada di Indonesia,” ujar Irlisa.

Di kesempatan berbeda, Shah Rizky Kurniawan selaku Senior Assistant Manager Keberlanjutan Perusahaan, Divisi Corporate Secretary mewakili Direksi Bank Kalsel menyampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Majalah Economic Review atas penghargaan yang diberikan sehubungan dengan prestasi Corporate Secretary dan Corporate Communication Bank Kalsel dalam meningkatkan brand image dan brand awareness perusahaan di masyarakat.

“Alhamdulillah,terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Majalah Economic Review dan Indonesia - Asia Institute beserta seluruh dewan juri atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini tentunya tidak lepas dari support seluruh stakeholder serta nasabah setia Bank Kalsel yang interaktif dalam mengakses website dan akun media sosial Bank Kalsel. Tentunya ini akan kami

jadikan motivasi lebih dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam optimalisasi teknologi,” jelas Rizky.

Bank Kalsel saat ini terus meningkatkan kedekatan kepada nasabah melalui pengenalan produk dan kegiatan perusahaan termasuk juga Corporate Social Responsibility (CSR) melalui website resmi www.bankkalsel.co.id dan akun instagram @bankkalsel.

Hal tersebut juga sebagai upaya

memanfaatkan secara optimal peluang di sisi teknologi sehingga mampu berkomunikasi dengan baik secara digital di dunia maya dan mampu membangun daya tarik konsumennya secara online dan offline.

"Penguatan sekretariat dan komunikasi perusahaan merupakan suatu keharusan untuk dilakukan setiap perusahaan dalam rangka menggalang dukungan seluruh pemegang saham yang berimbas positif dalam peningkatan segala lini layanan kepada nasabah dan masyarakat,”

tutup Rizky. (aol)