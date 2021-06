Cara Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Mulai dari Buat Akun, Login, hingga Pengumuman Kelulusan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cek portal resmi SSCASN untuk melakukan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.

Pada portal tersebut sudah tersedia fitur buat akun dan login di sscasn.bkn.go.id.

Tak hanya fitur buat akun, pelamar juga dapat melakukan login dan mendapatkan informasi terkini tentang CPNS dan PPPK 2021.

Hingga pengumuman kelulusan CPNS dan PPPK 2021 dapat diakses di sscasn.bkn.go.id.

Pemerintah secara resmi telah menyampaikan pengumuman terbaru terkait pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Seleksi CPNS 2021 Bisa Diikuti Usia 40 Tahun, Begini Syarat dan Ketentuannya

Baca juga: Bocoran Pembahasan Materi Seleksi CPNS 2021, Mulai Radikalisme Hingga Pelayanan Publik

Pengumuman tersebut disiarkan langsung melalui akun YouTube Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), melalui link www.youtube.com/watch?v=6j6uRQZh6wI.

Pada keterangan akun Youtube tersebut, disebutkan bahwa Kemenpan RB telah menerbitkan tiga peraturan terkait penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021.

135 CPNS Tanbu erima SK (kominfo tanahbumbu)

Aturan tersebut antara lain:

1. PermenPANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS

2. PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021

3. PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional

Dikutip kompas.com dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2021, Kemenpan RB menyelenggarakan sosialisasi terkait 3 peraturan tersebut.