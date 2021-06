Jadwal EURO 2021 Malam Ini Live Streaming RCTI & Mola TV, Hungaria vs Portugal & Prancis vs Jerman

Jadwal Euro 2021 mulai Selasa (15/6/2021) malam ini via Live Streaming RCTI & Live Streaming Mola TV. Ada Hungaria vs Portugal dan Prancis vs Jerman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Euro 2021 mulai Selasa (15/6/2021) hingga Rabu (16/6/2021) atau malam ini yang tayang via Live Streaming RCTI & Live Streaming Mola TV. Ada Hungaria vs Portugal dan Prancis vs Jerman.

Live Streaming Euro 2020 atau Live Streaming Prancis vs Jerman malam ini bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Siaran Langsung RCTI, bukan via Live Streaming MNC TV atau Live Streaming INews TV.

Dua pertandingan menarik menghiasi jadwal Euro 2021 (Euro 2020) hari ini di grup F, termasuk duel sengit Prancis vs Jerman. Tapi sebelumnya ada laga Hungaria vs Portugal yang tayang via Live Streaming RCTI & Live Streaming Mola TV.

Dua pertandingan dari Grup F antara Hungaria vs Portugal dan Prancis vs Jerman hari ini akan melengkapi matchday pertama Euro 2020. Dan bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Siaran Langsung RCTI, bukan via Live Streaming MNC TV atau Live Streaming INews TV.

Jadwal siaran langsung Euro Hungaria vs Portugal akan dimulai pukul 23.00 WIB.

Siaran langsung pertandingan bisa disaksikan melalui stasiun televisi RCTI dan Mola TV.

Sementara jadwal siaran langsung Prancis vs Jerman dari Stadion Allianz Arena, Munich, akan dimulai pukul 02.00 WIB pada Rabu (16/6) dini hari.

Laga Prancis vs Jerman juga bisa disaksikan melalui RCTI dan Mola TV.

Grup F dianggap sebagai grup neraka di Euro 2020 (Euro 2021).

Juara bertahan Euro Portugal, juara dunia Prancis, dan salah satu tim tersukses di dunia, Jerman, berada satu grup. Praktis hanya Hungaria satu-satunya tim gurem di grup ini.