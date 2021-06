LINK Nonton Streaming TV Online UEA vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia Malam Ini, Live Mola TV

Link Live Streaming UEA vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Selasa (15/6/2021) via Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming UEA vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Selasa (15/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia antara UEA vs Vietnam via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 23.45 WIB.

Link Live Streaming UEA vs Vietnam bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Kualifikasi Piala Dunia 2022 di artikel ini.

Duel UEA vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: Prediksi & Link Streaming UEA vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia Malam Ini, Tak Live Net TV

Baca juga: LINK Streaming RCTI Hungaria vs Portugal Malam Ini & Live TV Online Mola TV, Cristiano Ronaldo Main

Baca juga: Piala Wali Kota Solo Disebut Batal Digelar, Gibran Rakabuming Raka Dapat Arahan Ganjar Pranowo

Baca juga: Prediksi & Link Streaming TV Online Thailand vs Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Malam Ini

UEA yang berstatus tuan rumah wajib menang melawan Vietnam jika ingin menjadi juara grup dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022.

The Falcons saat ini memiliki poin 15 dari 7 laga, sementara The Golden Stars Warriors memiliki poin 17.

Mengalahkan Vietnam pun diprediksi tidak mudah bagi UEA karena Nguyen Quan Hai dan kolega belum pernah kalah sepanjang babak kualifikasi.

Pada pertemuan pertama di Hanoi, The Golden Stars Warriors menang dengan skor 1-0 atas The Falcons.

Pemain tengah UEA, Abdullah Ramadan, pun bertekad untuk membalas kekalahan di pertemuan pertama.

Pasalnya, hanya kemenangan yang bisa memastikan anak asuh Bert van Marwijk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, tanpa melalui jalur runner up terbaik.