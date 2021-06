Prediksi & Link Streaming TV Online Thailand vs Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Malam Ini

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Thailand vs Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Selasa (15/6) di Live Streaming Mola TV

Thailand kini duduk di posisi 3 klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, hasil dari 2 menang, 3 seri, dan 2 kalah.

Di pihak lain, Malaysia selaku peringkat 4 juga punya 9 poin hasil dari 3 menang dan 4 kalah. Perbedaan peringkat klasemen kedua tim hanya dipisahkan oleh selisih gol Thailand yang lebih baik.

Dengan hanya menyisakan 1 laga, baik Thailand maupun Malaysia memang sudah dipastikan tak lolos Piala Dunia 2022.

Namun demikian, perebutan tempat ketiga klasemen Grup G ini penting bagi kedua tim terkait keikutsertaan mereka dalam Piala Asia 2023.

Nantinya, tim peringkat ketiga dari masing-masing grup akan langsung menuju ronde ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023.

Jika finis di peringkat 4, maka statusnya belum pasti, karena hanya 4 tim peringkat 4 terbaik yang langsung melaju ke ronde ketiga.