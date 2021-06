Foto Momen Tunangan Ranty Maria Dengan Verrell Bramasta Bikin Terkejut, Anak Venna Melinda: Waw

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedekatan antara Verrell Bramasta dengan Ranty Maria kembali menjadi bahan perincangan lantaran foto pertunangan keduanya yang terpampang dipinggiran jalan.

Usai menjadi sepasang kekasih, Verrell Bramasta dan Ranty Maria memang kerap kali djodohkan oleh warganet lantaran dinilai serasi dan memiliki chemistry yang amat mendalam.

Namun belakangan terungkap bahwa selain dengan Ranty, Verrell juga dikabarkan sedang dekat dengan sejumlah wanita seperi Anya Geraldine, Febby Rastanty, dan Sarah Samantha.

Semenjak mengakhiri hubungannya dengan Natasha Wilona, putra Venna Melinda itu memang belum terlihat menggandeng kekasih baru walau dirinya kerap kali dikelilingi oleh para wanita cantik.

Baca juga: Perjodohan Brata Kartasasmita dan Ayu Ting Ting Mencuat Lagi, Imbas Anak Ayah Rozak Ramai Hujatan

Baca juga: Ekspresi Putri Anne Dirangkul Arya Saloka di Foto Lawas, Amanda Manopo di Ikatan Cinta Dibandingkan

Namun yang kini paling menyita perhatian adalah foto pertunangan Verrell dan Ranty yang terpajang di pinggiran jalan menuju lokasi syuting Sinetron Putri untuk Pangeran.

Hal ini seperti yang dilansir melalui unggahan story Verrel, Rabu(16/6/2021).

Foto Verrell Bramasta dan Ranty Maria (Instagram Verrell bramasta)

Beberapa hari yang lalu Verrell dan Ranty memang baru saja merayakan anniversary mereka sebagai pasangan kekasih di sinetron Putri untuk Pangeran yang sudah satu tahun tayang.

Meski hanya akting belaka, kebahgian antara Putri dan Pangeran itu turut dirayakan oleh para penggemar dengan mengirimkan karangan bunga berisi ucapan selamat.

Bahkan ada satu karangan yang menggunakan foto saat adegan Verrell dan Ranty Maria sedang bertunangan hingga dibuat persis dengan karangan bunga untuk ucapan selamat pernikahan.

"Selamat & Sukses

1 tahun Putri Untuk Pangeran

Verrell Bramasta & Ranty Maria

& Happy Engagement Putri Pangeran

Semoga sukses dan panjang episodenya dan semakin banyak yang mencintai kalian

we always love and supportyou!

Sukse all team Putri untuk Pangeran