Gigitan Antonio Ruediger Dikeluhkan Paul Pogba Saat Duel Prancis vs Jerman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gigitan Antonio Ruediger ke Paul Pogba saat duel Prancis vs Jerman terjadi. Bintang Manchester United curhat.

Bintang timnas Perancis, Paul Pogba, mengaku digigit oleh bek Jerman, Antonio Ruediger, saat berduel pada laga Grup F Euro 2020 atau Piala Eropa 2020.

Laga Prancis vs Jerman dihelat di Stadion Allianz Arena pada Rabu (16/6/2021) dini hari WIB.

Perancis berhasil membawa pulang tiga poi setelah mempermalukan Jerman di hadapan para pendukungnya sendiri dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Perancis tercatat atas bunuh diri Mats Hummels pada menit ke-20.

Paul Pogba menjadi salah satu kunci keberhasilan Perancis mengalahkan Jerman.

Bintang Manchester United itu berkontribusi besar terhadap gol kemenangan Perancis.

Mats Hummels tidak mungkin melakukan gol bunuh diri jika Paul Pogba tidak mengirimkan umpan matang ke bek kiri Perancis, Lucas Hernandez.

Atas aksinya di lapangan, Paul Pogba dinobatkan sebagai Man of The Match atau pemain terbaik pertandingan Perancis vs Jerman.

Meski sukses mengantar Perancis meraih kemenangan dan mendapatkan penghargaan MOTM, Pogba sempat mengomel seusai pertandingan.