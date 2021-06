Jadwal Siaran TV Euro 2021 Mulai Hari Ini Live MNC TV & RCTI, Ada Finlandia vs Rusia Italia vs Swiss

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung Euro 2020 (Euro 2021) di TV hari ini Rabu (16/6) malam dan Kamis (17/6) dini hari WIB yang merupakan matchday kedua babak penyisihan grup.

Tiga pertandingan Euro 2020 akan digelar hari ini dan akan disiarkan langsung RCTI, MNC TV serta Live Streaming di TV Online Mola TV.

Jadwal Euro 2020 hari ini diisi tiga pertandingan, yakni Finlandia vs Rusia di Grup B, serta Turki vs Wales & Italia vs Swiss di Grup A.

Pertandingan Euro 2021 hari ini Rabu (16/6) dibuka pertama Finlandia vs Rusia jam 20.00 WIB tayang lewat stasiun televisi MNC TV dan Live Streaming TV Online Mola.

Baca juga: Sejarah Baru yang Dicetak Cristiano Ronaldo di Euro 2020, Rekor Platini Terlewati

Baca juga: Ronaldo Bikin Dua Rekor! Hasil Hungaria vs Portugal di Euro 2021 Skor Akhir 0-3

Laga ini jadi pembuktian Finlandia yang menang di matchday pertama melawan Denmark dengan skor tipis 1-0.

Satu kemenangan lagi mereka akan lolos ke babak 16 besar.

Sementara Rusia yang kalah dari Belgia 3-0 di matchday pertama, jelas mengincar kemenangan. Pasalnya kekalahan akan memulangkan mereka lebih awal.

Kemudian ada dua pertandingan lain dari Grup A Euro 2021 akan tayang di RCTI, yakni Turki vs Wales & Italia vs Swis.

Pertandingan Turki vs Wales disiarkan langsung RCTI jam 23.00 WIB.

Turki wajib menang karena kalah dari Italia di pertandingan pertama. Kalah berarti Hakan Calhanoglu dkk akan pulang lebih awal.