Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo Apresiasi Data Keluarga Stunting di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kasus stunting yang masih tinggi di Kalimantan Selatan membuat Kepala BKKBN RI Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mendatangi Kalimantan Selatan, Rabu (16/6/2021).

"Kita melakukan koordinasi terintegrasi, dikovergensi di tingkat provinsi hingga daerah dan desa," ujarnya saat ditemui di VIP room Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin di Banjarbaru.

Kasus stunting di Kalimantan Selatan, jelasnya, dikeroyok lintas sektoral yang kini menjadi prioritas nasional hingga provinsi.

Meski kasus stunting di Kalsel tergolong tinggi namun Hasto mengapresiasi Pemprov Kalsel yang telah menyelesaikan pendataan keluarga hingga 99 persen.

Dengan adanya data tersebut maka juga ada peta daerah stunting by name dan by address.

"Meskipun tergolong tinggi tapi data ada di tangan, kita sama-sama melakukan penanganan stunting," ujarnya.

Saat ini angka rata-rata nasional stunting, jelasnya, 27,67 persen, sementara Kalsel 31 persen.

Meski begitu diprediksi oleh para ahli angka rata-rata nasional telah naik hingga 32,5 persen akibat terdampak Pandemi Covid 19.

Selain akan mengisi talk show percepatan penurunan stunting bersama Prof Husaini dari Fakultas Kedokteran ULM di Golden Tulip Banjarmasin, Hasto Wardoyo juga akan mengisi kuliah umum kurikulum dan modul tentang kita : Berani, Beraksi, dan Berkolaborasi dan Stunting tingkat Kota Banjarmasin di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.