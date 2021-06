LIVE RCTI! Link Streaming TV Online Turki vs Wales di EURO 2021, Gareth Bale Main

Link Live Streaming Turki vs Wales di EURO 2020, Kamis (17/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan via Live Streaming RCTI, Gareth Bale main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Turki vs Wales di EURO 2020, Kamis (17/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan via Live Streaming RCTI namun tak Live Streaming MNC TV. Gareth Bale main.

Penampilan pada matchday 2 ini menjadi peluang bagi kedua kubu untuk meraup kemenangan pertama.

Pasalnya, baik Turki maupun Wales sama-sama gagal memaksimalkan hasil pada partai awal lalu. Bedanya, Turki kalah dari Italia, sedangkan Wales imbang dengan Swiss.

Pelatih Wales, Rob Page mengaku akan mewaspadai ambisi Turki yang tentunya berusaha menciptakan angka penuh.

Sebagai antisipasi, Page menyatakan sudah menyiapkan cara.

"(Turki) tentu akan mengincar tiga poin. Anda harus menemukan cara untuk menang dan kami telah menunjukkannya.

Jika Anda mendapatkan 4 poin dari dua pertandingan, itu membuat situasi kami menjadi tenang," kata Page, dikutip laman resmi UEFA.