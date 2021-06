Menanti Tuah Pemain Inter di Laga Denmark vs Belgia, Misi Amankan Puncak Klasemen Grup B Euro 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Striker Inter Milan, Romelu Lukaku diprediksi bakal kembali menjadi andalan Belgia untuk menjebol gawang lawannya di ajang Euro 2020 Denmark pada Kamis (17/6/2021) pukul 22.00 Wib.

Siaran langsung Euro 2021 Denmark vs Belgia bisa ditonton TV Nasional RCTI. namun Live Streaming Denmark vs Belgia hanya bisa diakses via TV Online MolaTV.

Lukaku yang tampil apik di partai pertama Grup B Euro 2021 saat menghadapi Kroasia tentu berambisi menambah torehan golnya di laga Denmark vs Belgia.

Terlebih lagi di pertemuan terakhir Belgia atas Denmark pada tahun 2020 lalu, Lukaku berhasil menceploskan dua gol atas kemenangan Belgia dengan skor akhir 4-2.

Namun Denmark bukanlah lawan yang mudah. Bermain di kandang sendiri, Denmark yang berjuluk ‘Tim Dinamit’ ini ingin mencoba bangkit atas kekalahan mereka di partai pertama atas Finlandia.

Selain itu dalam 15 pertemuan kedua tim, Belgia maupun Denmark sama-sama mengantongi 6 kemenangan dan 3 laga berakhir imbang.

Playmaker andalan Timnas Belgia Kevin de Bruyne dilaporkan sudah kembali latihan bersama rekan-rekan setimnya.

Kehadiran pemain Manchester City itu pun bakal menjadi angin segar skuat Belgia.

Kevin de Bruyne absen saat Timnas Belgia mengalahkan Rusia 3-0 pada laga perdana mereka di Stadion Krestovksky, St Petersburg, pada Minggu (13/6/2021).

Kevin de Bruyne masih menjalani pemulihan cedera retak tulang hidung dan rongga mata.