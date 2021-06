Hasil Euro 2021 Grup C Ukraina vs Makedonia Utara, Skor 2-0 di Babak Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil EURO 2021 antara Ukraina vs Makedonia Utara di Matchday kedua Grup C, Skor babak pertama adalah 2-0. Link Live Streaming EURO 2020 via Live Streaming MNC TV ada di artikel ini.

Skor 2-0 Ukraina vs Makedonia Utara pada laga EURO 2020 dicetak oleh Andriy Yarmolenko (29') dan Roman Yaremchuck (34') dalam laga yang dihelat di Stadion Nationala Arena, Bukares, Kamis (17/6/2021)

Link Live Streaming Euro 2021 Ukraina vs Makedonia Utara dapat diakses via MolaTV (berbayar) dan Siaran Langsung MNC TV dan Live Streaming MNC TV.

Kedua tim yang sama-sama belum mendulang poin di EURO 2021 langsung tampil menekan sejak menit babak awal babak pertama.

Baca juga: BERLANGSUNG Link Streaming MNC TV Ukraina vs Makedonia, Live TV Online Mola TV EURO 2021

Baca juga: Cara Nonton Live Streaming Bali United vs Barito Putera di Tour de Java, Beli Tiketnya di Vidio.com

Baca juga: LINK Streaming RCTI Denmark vs Belgia di EURO 2021 Malam Ini Live TV Online Mola TV, De Bruyne Main

Ukraina di bawah asuhan Shevchenko tampil lebih dominan, beberapa upaya mereka membuahkan peluang yang membahayakan gawang Makedonia Utara.

Berulang kali menyerang, akhirnya Ukraina memecah kebuntuan pada menit 27.

Sambaran Andriy Yarmolenko memanfaatkan umpan dari skema sepak pojok berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-0.

Gol tersebut menjadi pemantik semangat Ukraina untuk terus menggempur pertahanan Makedonia Utara.

Timo Werner dan LGoretzka, merayakan gol dalam laga Jerman vs Ukraina di UEFA Nations League, Sabtu (14/11/2020) di Leipzig. (TWITTER @EURO2020)

Pada menit 33, Ukrainan menggadakan kedudukan melalui sepakan Roman Yaremchuck yang lolos dari jebakan offside.

Makedonia Utara bukan tanpa peluang.