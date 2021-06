Kuliner Kalsel, Resto Ohayo Suki & Grill di Kertak Hanyar Terapkan Strategi Baru Saat Pandemi

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, , MARTAPURA - Kuliner kalsel. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi semua bisnis, tidak terkecuali bisnis kuliner. Untuk bertahan, tentu saja banyak strategi perlu dicoba.

"Strategi marketing yang baru dipasarkan mulai dari bulan Mei 2021 adalah konsep All You Can Eat. Mulai dari 89.000+ per orang, dapat menikmati sajian paket pilihan sepuasnya. Bahkan, sudah free minuman dan ice cream sebagai hidangan penutup," papar Setiawan Wibisono, pemilik Ohayo Suki & Grill di Jalan A Yani Kilometer 7,5 , Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditambahkan dia, salah satu strategi lain yang selama ini dijalankan adalah konsep takeaway dan delivery.

Beberapa promo pilihan di Resto Ohayo Suki & Grill adalah rice bowl (don) dan suki bowl mulai dari Rp 35.000 saja. Menu ini juga tersedia di GoFood dan GrabFood.

Selain itu, pelanggan yang ingin menghadiahkan menu special untuk teman dan keluarga diberikan opsi mulai dari aneka rice tart, suki platter dan suki tower mulai dari Rp 275.000 per paket.

Bagi pelanggan yang ingin merasakan pengalaman memasak sendiri, tapi masih ragu untuk mengajak keluarga makan di luar, jangan khawatir, tersedia juga piliha paket Suki & Grill at Home.

Silakan menghubungi IG @Ohayo_SukiGrill atau WA 0821 2262 2260 untuk info lebih lengkap.

(Banjarmasinpost.co.id/Syaiful Anwar)