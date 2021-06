Cara Nonton Live Streaming Euro 2021 yang Tayang di RCTI, MNC TV & Inews, Bisa Lewat HP

Duel Paul Pogba dan Toni Kroos dalam pertandingan Euro 2020 Prancis vs Jerman Rabu (16/6)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah cara menonton Live Streaming Euro 2021 yang tayang lewat siaran langsung di RCTI, MNC TV, Inews dan TV Online Mola TV.

Cara menonton Euro 2021 bisa diakses secara gratis melalui stasiun televisi (free to air) dan lewat Live Streaming di TV Online Mola TV.

Live Streaming Euro 2021 tidak bisa ditonton secara gratis, namun harus dilakukan dengan cara berlangganan atau berbayar.

Sebagai informasi, Euro 2021 tidak bisa ditonton melalui tayangan Live Streaming RCTI, Live Streaming MNC TV dan Live Streaming Inews.

Live Streaming Euro 2021 ekslusif diselenggarakan oleh TV Online Mola TV.

Sementara jadwal Euro 2020 hari ini Jumat (18/6) malam dan Sabtu (19/6) dini hari WIB diisi tiga pertandingan, yakni Swedia vs Slovakia di Grup E, serta Kroasia vs Ceko dan Inggris vs Skotlandia di Grup A.

Secara total, ada 51 pertandingan Euro 2021 yang akan tayang mulai dari babak penyisihan hingga babak final 12 Juli 2021 mendatang.

Di Indonesia, tayangan Euro 2021 bisa ditonton melalui MNC Grup (RCTI, MNC TV, Inews, K-Vision dll) dan TV Online Mola TV.

* Berikut bagaimana cara menonton Euro 2021 baik lewat siaran langsung TV maupun Live Streaming :

* MNC Grup