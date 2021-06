Daftar Kurs Rupiah di 5 Bank, Nilai Tukar Rupiah Melemah Pagi Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah pandemi masih mewabah, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah di pasar spot pada Jumat (18/6/2021).

Melansir data Bloomberg, pukul 09.58 WIB rupiah berada pada level Rp 14.378 per dollar AS, atau melemah 0,16 persen dibandingkan dengan penutupan sebelumnya Rp 14.355 per dollar AS.

Menurut ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri, sentimen perdagangan hari ini berkaitan dengan keputusan The Fed yang berencana menaikkan suku bunga acuan (Fed Funds Rate) yang lebih cepat dari perkiraan dan adanya resiko tapering.

“Kebijakan bernada hawkish ini menurut Renny memberikan tekanan ke pasar uang global termasuk rupiah. Rupiah juga diharapkan tidak tertekan terlalu dalam karena didukung data-data ekonomi yang masih baik,” kata Renny kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada pada level Rp 14.378 per dollar AS pada Kamis (17/6/2021), atau melemah dibandingkan sebelumnya di level Rp 14.257 per dollar AS.

LUSTRASI-Mata Uang Rupiah dan Dolar Amerika.Sempat Melemah, Akhirnya Rupiah Ditutup Menguat Rp 16.430 Per Dolar AS Hari Ini, Jumat 3 April 2020. (KONTAN/Cheppy A.Muchlis)

Adapun kurs di bank-bank besar di Indonesia, seperti di BRI, kurs jual dipatok pada Rp 14.540 per dollar AS.

Kurs jual berarti pihak bank menjual dollar AS pada posisi ini. Sementara untuk kurs beli di BRI adalah Rp 14.340 per dollar AS. Kurs beli ini berarti bila Anda ingin menjual dollar AS maka pihak bank akan membelinya pada posisi ini.

Berikut nilai tukar rupiah per dollar AS hari ini di 5 bank:

Bank Jual Beli

BRI 14.540 14.340

CIMB Niaga 14.401 14.381

BNI 14.468 14.419

Mandiri 14.495 14.375

BCA 14.441 14.426