Jadwal Siaran TV Euro 2021 Hari Ini Live RCTI MNC TV & Mola, Kroasia vs Ceko & Inggris vs Skotlandia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung Euro 2020 (Euro 2021) di TV hari ini Jumat (18/6) malam dan Sabtu (19/6) dini hari WIB yang merupakan lanjutan matchday kedua babak penyisihan grup.

Tiga pertandingan Euro 2020 akan digelar hari ini dan akan disiarkan langsung RCTI Live Streaming di TV Online Mola TV. Sementara MNC TV tak menayangkan pertandingan Euro hari ini.

Jadwal Euro 2020 hari ini diisi tiga pertandingan, yakni Swedia vs Slovakia di Grup E, serta Kroasia vs Ceko dan Inggris vs Skotlandia di Grup A.

Pertandingan Euro 2021 hari ini Jumat (18/6) dibuka pertama Swedia vs Slovakia jam 20.00 WIB tayang hanya lewat Live Streaming TV Online Mola TV, dan tidak disiarkan stasiun televisi MNC TV.

Sementara itu, matchday kedua Grup D bakal dibuka dengan duel antara timnas Kroasia dan timnas Republik Ceska di Stadion Hampden Park yang tayang di RCTI jam 23.00 WIB.

Setelah laga timnas Kroasia vs timnas Republik Ceska, EURO 2020 akan menyajikan pertandingan tertua di dunia antara timnas Inggris dan timnas Skotlandia.

Laga Inggris kontra Skotlandia rencananya akan digelar pada Sabtu (19/6/2021) pukul 02.00 WIB yang juga tayang di RCTI.

Meskipun kedua negara menjadi bagian dari Britania Raya yang lebih luas, rivalitas sepak bola di antara Inggris dan Skotlandia sangat kuat.

Pertarungan kedua tim juga kerap dikenal dengan Auld Enemy setelah orang-orang Skotlandia menjuluki orang-orang Inggris demikian.

Duel Inggris vs Skotlandia merupakan derbi internasional tertua di dunia, pertama kali dimainkan di Glasgow pada tahun 1872.