Prediksi Portugal vs Jerman di Grup F EURO 2020 Live RCTI, Cristiano Ronaldo dkk Kembali Dibantai?

Cristiano Ronaldo mencetak dua gol di pertandingan Hungaria vs Portugal di Euro 2020 Rabu (16/6) di Puskas Arena

BANJARMASINPOST.CO.ID - Portugal vs Jerman di matchday kedua Grup F Euro 2021 menjadi laga big match EURO 2020 yang akan tersaji pada Sabtu (19/6/2021) pukul 23.00 WIB.

Live Streaming Portugal vs Jerman dapat diakses via Mola TV. Selain itu laga Portugal vs Jerman Live RCTI dan Inews TV, namun tidak disiarkan langsung di MNCTV.

Laga Jerman vs Portugal akan digelar di Allianz Arena, Munich. Sebagai tuan rumah, tentu tim asuhan Joachim Loew berambisi meraih poin penuh.

Di partai pertama, Jerman harus mengakui ketangguhan Prancis dengan skor akhir 0-1. Yang mana satu-satunya gol yang tercipta diciptakan melalui gol bunuh diri Mats Hummels

Sedangkan Portugal sukses mengawali langkah di grup neraka ini dengan apik. Cristiano Ronaldo cs berhasil menang telak atas Hungaria dengan skor 3-0.

Portugal menang lewat gol Raphael Guerreiro serta dua gol sang kapten Cristiano Ronaldo.

Namun Portugal patut waspada atas catatan apik Jerman. Thomas Muller dkk telah meraih 10 kemenangan dari 18 kali pertemuan Portugal dan Jerman, yang mana Portugal hanya mampu menorehkan 3 kemenangan.

Selain itu Portugal dihajar 4 gol tanpa balas ketika terakhir kali bertemu Jerman di penyisihan grup Piala Dunia 2014.

Para pemain Timnas Perancis merayakan gol ke gawang Jerman pada gelaran Euro 2020 Rabu (16/6). Gol tersebut hasil bunuh diri Matt Hummels (Twitter @euro2020)

