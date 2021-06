Prediksi Skor Hungaria vs Prancis di EURO 2021 Tak Live RCTI MNCTV, Peluang Juara Grup F Euro 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut head to head dan prediksi skor Hungaria vs Prancis jelang lanjutan grup F Euro 2020 pada Sabtu (19/6/021) pukul 20.00 Wib.

Siaran Langsung RCTI dan MNCTV tidak menyajikan laga Hungaria vs Prancis, namun Live Streaming Hungaria vs Prancis dapat disaksikan via aplikasi MolaTV.

Prancis berambisi meraih kemenangan keduanya di ajang Euro 2021. Kemenangan pertama atas Jerman, membuat Kante dkk memiliki kepercayaan diri tinggi saat menghadapi Hungaria di Puskas Arena, Budapest.

Walaupun tim Prancis di atas kertas lebih diunggulkan, namun tim asuhan Didier Deschamps patut waspada, terlebih lagi melihat catatan pertemuan kedua tim.

Baca juga: LINK Streaming RCTI Kroasia vs Ceko Malam Ini Jam 23.00 WIB, Live TV Online EURO 2021 di Mola TV

Baca juga: Hasil EURO 2020 Grup E - Swedia vs Slovakia Sama Kuat di Babak pertama

Baca juga: Klasemen Copa America 2021 Usai Hasil Akhir Brasil vs Peru, Neymar Pimpin Top Skor

Dari 23 pertemuan, Prancis lebih banyak kalah dari Hungaria. Sedangkan Juara Piala Dunia 2018 ini menang 8 kali dan 12 kali kalah, sisanya imbang.

Prancis akan lolos jika mampu meraih kemenangan kedua, sedangkan Hungaria wajib meraup poin demi membuka asa lolos ke babak berikutnya.

* LIVE STREAMING EURO 2020

Link Live Streaming Hungaria vs Prancis di Euro 2020 MolaTV dapat diakses di tautan berikut :

LINK

* Prediksi Skor Hungaria vs Prancis : 0-3D alam lima pertemuan terakhir Prancis selalu menang.