BERLANGSUNG Link Streaming RCTI Portugal vs Jerman EURO 2021, Tak Live TV Online MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Portugal vs Jerman di EURO 2020, Sabtu (19/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan via Live Streaming RCTI namun tak Live Streaming MNC TV. Cristiano Ronaldo dan Timo Werner main.

Duel Grup F matchday ke-2 tersebut menjadi laga penentu demi lolos ke fase 16 Besar EURO 2021 bagi Die Mannschaft.

Peluang Jerman menjadi wakil Grup F di fase 16 Besar menipis setelah kalah 0-1 gegara gol bunuh diri Mats Hummels, saat meladeni Prancis.

Tim asuhan Joachim Löw tak mampu mencetak gol ke gawang lawan meskipun bermain di negara sendiri.

Padahal, menurut data Whoscored, Jerman sebenarnya melepaskan 10 kali tembakan ke arah gawang Prancis. Namun, hanya satu tembakan yang bisa tepat sasaran.

Andai kalah lagi di depan publik pendukungnya, peluang Jerman pun bisa semakin berat lagi untuk melangkah ke fase selanjutnya.

Meski begitu, Löw meyakini anak asuhnya bisa mengalahkan juara Piala Eropa 2016.