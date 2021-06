Kalimat Perpisahan Diposting Celine Evangelista, Rumah Tangga Stefan William Jadi Sorotan Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William diketahui sedang tak baik-baik saja.

Seperti diketahui, Celine Evangelista dan Stefan William itu sudah pisah rumah sejak Maret 2021 lalu.

Hubungan Celine Evangelista dan Stefan William pun belakangan sempat membaik sebab mereka pun sering mengadakan pertemuan dengan anak-anaknya.

Namun, berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (19/6/2021) postingan Instagram Celine Evangelista mendadak mengejutkan.

Istri Stefan William memposting foto dengan caption sebuah lagu lawas yang menyedihkan.

Lagu yang berisi tentang perpisahan dan kata selamat tinggal, unggahannya menjadi sorotan sampai Celine mematikan kolom komentar postingannya tersebut.

"Hey,I know we had some good times

It's sad but now, we gotta say goodbye

you know I love you, I can't deny.

Can't say we didn't try to make it work for you and I.

I know it hurts so much but it's best for us.

I'll walk away, so you don't have to see me cry

It's killing me so.

.

you go your way

And I'll go mine

Live your life

And I'll live mine

baby you'll do well

And I'll be fine. #usher #singing #legendsong, " tulis Celine Evangelista dalam caption.

(Hei, aku tahu kita pernah bersenang-senang

Ini menyedihkan tapi sekarang, kita harus mengucapkan selamat tinggal

kamu tahu aku mencintaimu, aku tidak bisa menyangkalnya.

Tidak bisa mengatakan kami tidak mencoba membuatnya bekerja untuk Anda dan saya.

Aku tahu ini sangat menyakitkan tapi ini yang terbaik untuk kita.

Aku akan pergi, jadi kamu tidak perlu melihatku menangis

Ini membunuhku begitu.

.

kamu pergi dengan caramu

Dan aku akan pergi milikku

Jalani hidupmu

Dan aku akan hidup milikku

sayang kamu akan melakukannya dengan baik

Dan aku akan baik-baik saja. #usher #singing #legendsong)

Hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak Celine Evangelista maupun Stefan William.

Stefan William Sering ke Rumah Celine Evangelista