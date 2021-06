Kondisi Terkini Gary Iskak, Richa Novisha Sampaikan Ucapan Terima Kasih Atas Doa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi kesehatan terkini pemain sinetron dan film Gary Iskak diungkap sang istri Richa Novisha.

Ya, Gary Iskak masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Nah, pihak keluarga belum bersedia menjelaskan sakit Gary Iskak hingga membuatnya dirawat intensif di rumah sakit.

"He is getting better (Gary Iskak semakin baik)," tulis Richa Novisha, istri Gary Iskak, di akun media sosial , Sabtu (19/6/2021).

Richa Novisha mengatakan Gary Iskak mendapatkan penanganan medis baik sejak dirawat di rumah sakit.

"(Saat ini) Sudah ditangani dengan baik. Terima-kasih atas doa dan perhatiannya untuk suami," tulis Richa Novisha.

Gary Iskak dan Richa Novisha. Kondisi kesehatan pemain sinetron dan film Gary Iskak dikabarkan mulai membaik, Sabtu pagi ini. Gary Iskak disebutkan sedang dalam pemulihan. (Kompas.com)

Sebelumnya, Gary Iskak dikabarkan sedang tidak berdaya di ruang perawatan rumah sakit.

Richa Novisha belum bersedia menjelaskan sakit yang sekarang ini dirasakan suaminya itu.

Richa Novisha hanya minta supaya Gary Iskak terus didoakan supaya segera pulih.

"Mohon doanya. Saya nggak bisa info apa-apa untuk saat ini," kata Richa Novisha saat dihubungi wartawan, Jumat (18/6/2021) siang.

