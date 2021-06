89 Casis Bakomsus Lolos Tes Kesamaptaan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik di Polda Kalsel

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 89 Calon Siswa (Casis) Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) yang menjalani tes kesamaptaan jasmani dan Anthropometrik di Polda Kalsel berhasil lolos dan dinyatakan memenuhi syarat.

Tidak mudah, ada sederet tes terkait kesamaptaan jasmani yang harus dilalui para Casis untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat.

Kepala Biro SDM Polda Kalsel, Kombes Pol Nanang Masbudi, Minggu (20/6/2021) mengatakan, tes kesamaptaan jasmani meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run dan renang.

Pelaksanaan serangkaian tes yang telah dimulai sejak Kamis (17/6/2021) ini dilaksanakan di sejumlah fasilitas olahraga di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel.

Diantaranya di Stadion Lambung Mangkurat, Jalan A Yani dan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Hasanuddin, Jalan Hasanuddin HM Kota Banjarmasin.

Dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, secara berkelompok para Casis menjalani satu-persatu tes yang menjadi persyaratan.

Sedangkan pada pemeriksaan Anthropometrik, tak sedikit pula indikator pemeriksaan yang dialui para Casis.

Yaitu di antaranya postur kepala dan leher, postur bahu, lekuk tulang punggung, lekuk tulang belakang, postur dada, postur abdominal, bentuk pinggul, keseimbangan panggul, bentuk lutut, postur kaki hingga telapak serta sikap dan cara berjalan.

Pemeriksaan anthropometrik dilakukan untuk mengetahui komposisi tubuh maupun bentuknya serta pengukuran atas struktur tubuh manusia.

“Tujuan akhir dari pengukuran anthropometrik adalah menetapkan bentuk atau tipe badan seseorang,” terang Karo SDM Polda Kalsel, Kombes Pol Nanang Masbudi.

"Seluruh peserta sebanyak 89 orang dapat melalui tes dan dinyatakan memenuhi syarat," lanjutnya.

Rangkaian tes seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2021 kali ini turut diawasi langsung oleh Kabag Watpers Biro SDM Polda Kalsel, Kabag Dalpers Biro SDM Polda Kalsel, Ketua Tim Jasmani dan Anthropometrik, Pengawas Internal dan Eksternal serta Tim Asistensi SSDM Mabes Polri.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)