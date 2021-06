BERLANGSUNG Link RCTI Spanyol vs Polandia EURO 2021, Live TV Online Mola TV

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Spanyol vs Polandia di EURO 2020, Minggu (20/6/2021) via Live Streaming Mola TV & Live Streaming RCTI

Pertandingan Spanyol vs Polandia akan digelar di La Cartuja, Seville, Spanyol.

Kedua tim tentu berambisi meraih kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup E Euro 2020.

Pada matchday pertama Grup E EURO 2021, Spanyol ditahan 0-0 oleh Swedia, sedangkan Polandia takluk 1-2 saat melawan Slovakia.

Dilihat dari lima pertemuan kedua tim, timnas Spanyol masih mendominasi dengan 4 kali meraih kemenangan dan 1 kali imbang.

Sementara timnas Polandia belum pernah meraih kemenangan saat bertemu Spanyol, terakhir kedua negara bertemu dalam ajang ujicoba.

Alvaro Morata bersama Timnas Spanyol (Instagram @sefutbol)

Saat itu Timnas Spanyol yang menjamu Polandia berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-0.