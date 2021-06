LIVE TVOne! Jadwal Tinju Dunia Jermall Charlo vs Montiel Hari Ini, Link Streaming TV Online Showtime

Jadwal tinju dunia pekan ini antara Floyd Mayweather vs Logan Paul. Siaran Langsung di Showtime.com dan Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne, Minggu (20/6/2021) pagi.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal tinju dunia atau World Boxing pekan ini akan diisi dengan duel perebutan Sabuk WBC Middle Weight antara Jermall Charlo vs Juan Macias Montiel. Siaran Langsung via Showtime.com dan Live Streaming TVOne.

Charlo vs Montiel akan bertarung di Toyota Center Houston Texas pada 19 juni 2021 waktu setempat atau Minggu (20/6/2021) pagi mulai pukul 08.30 WIB. Link Live Streaming TV Online TVOne dan Siaran Langsung TVOne menayangkan duel tinju dunia atau world boxing ini.

Siaran langsung Tinju Dunia atau World Boxing Jermall Charlo vs Juan Macias Montiel ini via Showtime.com (menggunakan sistem pay-per-view dengan membayar 49,99 dolar AS atau sekitar Rp715 ribu). Sedangkan Live Streaming TVOne bisa diakses secara gratis

TVOne sudah mengkofirmasi duel tinju dunia antara Charlo vs Montiel akan tayang via Siaran Langsung TV One yang bisa diakses di artike ini.

Prediksi Jermall Charlo vs Montiel

Petinju asal Houston Texas ini akan mempertahankan Gelar Juara Dunia WBC kelas menengah untuk yang ketiga kalinya sejak mendapatkanya pada Juni 2019 silam.

Kali ini pemukul keras asal Mexico Jual Macias Montiel akan mencoba merebut sabuk tersebut sekaligus bersaing dikelas Middleweight jika menang.

Charlo asal Amerika Serikat bergaya Orthodox 31 tahun belum pernah kalah rekornya (31,0,0-22KO).

Sedangkan lawanya Juan Macias Montiel asal Mexico Bergaya Orthodox 27 tahun rekornya (22,4,2-22KO), memang termasuk petinju Side B.

Tapi jika Montiel mampu mengendalikan pertarungan dan mematahkan status Underdognya tentu semua akan berubah dan mencetak sejarah baginya.