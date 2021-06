VIDEO Dinas Perhubungan Kabupaten Tala Akan Potong Bodi Karoseri yang Tak Standar

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Provinsi Kalimantan Selatan, telah menyosialisasikan rencana penertiban Karoseri.

Penertiban karoseri tersebut merupakan bagian dari agenda nasional menuju nihil Over Dimension and Over Load (ODOL) pada 2023.

Karena itu, Dishub Tanahlaut akan menyukseskannya melalui rencana aksi yang dimulai Oktober 2021.

Menurut Kepala Dishub Tanahlaut, Gentry Yuliantono, Minggu (20/6/2021), kelak ketika penertiban telah dimulai maka karoseri yang tidak standar (ODOL) akan langsung dipotong. Misal, panjang maupun lebar bak kelebihan.

Namun yang melakukan pemotongan bukan pihaknya, tapi si pemilik truk. Kalau tidak dipotong, akan kena tilang.

"Tentu akan kena tilang, jika dilakukan razia dan tidak akan diterbitkan surat kir-nya," sebut Gentry.

Penertiban karoseri dimaksudkan untuk keselamatan di jalan raya, bagi di pengemudi maupun pengendara lain.

Pasalnya, jika dimensi melampaui standar, maka berpotensi overload dan membahayakan keselamatan.

Sesuai ketentuan, paparnya, panjang karoseri harus sejajar dengan sasis dan lebarnya sejajar ukuran kepala truk. Sedangkan ukuran tingginya harus di bawah kepala truk.

"Kalau kita lihat di lapangan, banyak yang tingginya atau lebarnya melebihi ketentuan. Panjangnya juga ada yang melampaui. Kendaraan yang demikian itu membahayakan karena muatan menjadi melampaui kapasitasnya," sebut Gentry.

Ia mengimbau warga yang hendak membeli truk dan sejenisnya agar membikin karoseri sesuai ketentuan.

Truk yang memuat barang melebihi dimensi (ODOL), di jalan tol dalam Kota Semarang, Jawa Tengah. (TRIBUN JATENG/MAMDUKH ADI)

"Jangan menyesuaikan produsen karoseri, tapi pihak karoseri yang mesti menyesuaikan dimensi truk yang akan dibikinkan karoserinya," tandasnya.

