138 Casis Bintara Polri Putri Jalani Tes Kesamaptaan Jasmani di Polda Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak kalah semangat dengan para Calon Siswa (Casis) Bintara Polri pria, Casis Bintara Polri putri juga jalani tes kesamaptaan jasmani dalam seleksi yang digelar Panitia Daerah Polda Kalsel.

Total sebanyak 138 Casis Bintara Polri putri menjalani rangkaian tes yang dimulai sejak Jumat (18/6/2021) dilaksanakan di sejumlah fasilitas olahraga di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel.

Termasuk di Stadion Lambung Mangkurat Jalan A Yani dan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Hasanuddin Jalan Hasanuddin HM, Kota Banjarmasin.

Kepala Biro SDM Polda Kalsel, Kombes Pol Nanang Masbudi, Senin (21/6/2021) mengatakan, jenis tes yang dijalani Casis Bintara Polri putri tak berbeda dibanding yang dijalani Casis Bintara Polri pria.

Yaitu di meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run dan renang.

Tetap mengutamakan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, secara berkelompok para peserta seleksi menjalani satu persatu tes diawasi ketat oleh penguji.

Dimana tes seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2021 ini dipantau langsung oleh Kabag Watpers Biro SDM Polda Kalsel, Kabag Dalpers Biro SDM Polda Kalsel, Ketua Tim Jasmani dan Anthropometrik, Pengawas Internal dan Eksternal serta Tim Asistensi SSDM Mabes Polri.

Tak cuma tes kesamaptaan jasmani, para peserta juga menjalani pemeriksaan anthropometrik yang tak sedikit pula indikator pemeriksaan yang dialui.

Pemeriksaan anthropometrik dilakukan untuk mengetahui tipe bentuk dan struktur tubuh manusia.

Kombes Pol Nanang memastikan pelaksanaan rangkaian tahapan seleksi berjalan bersih, transparan dan akuntabel.

“Semua berjalan baik, sistem penilaian, sistem ujiannya semuanya sudah transparan, semuanya terbuka. Satu penguji mengawasi satu peserta. Semuanya transparan dan tidak ada akal-akalan atau rekayasa,” tegas Karo SDM Polda Kalsel.

